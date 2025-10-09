東京ディズニーランドと、東京ディズニーシーでは9月17日から10月31日までの間、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催しています。毎年大人気のイベント「ディズニー・ハロウィーン」ですが、昨年に引き続き今年も“ヴィランズ（悪役）”が主役。パーク内は普段の雰囲気とはガラッと変わり、妖しくも華やかな世界が広がっています。そこで今回は、マイナビウーマン編集部が注目した東京ディズニーランド編「今年