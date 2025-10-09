京都市南区の「都ホテル京都八条」で6日、中国人が宿泊する客室から出火する騒動があったことが、中国のSNS上でも話題になっている。同日午前1時40分ごろ、同ホテル2階の中国人女性2人が宿泊していた客室から出火した。宿泊客ら約1400人が一時避難する騒ぎになったが、駆け付けた消防隊が間もなく消火し、けが人はいなかった。火元は室内のモバイルバッテリーとみられ、出火当時は充電中だったという。警察と消防が詳しい調べを進