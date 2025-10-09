三重県鳥羽市で、あおさノリの養殖で使う「いかだ」と小屋が全焼しました。 【写真を見る】あおさのり養殖“作業用いかだ”と小屋が全焼 約1km離れた海女小屋からもハッキリ黒煙が…ケガ人なし 三重・鳥羽市 火事があったのは鳥羽市畔蛸町で、消防によりますと、きょう正午過ぎ「いかだが燃えている」と近くを通りかかった人から通報がありました。 所有者によりますと火が出た場所には、養殖したあおさノリを網から外して洗う