MLBのポストシーズンは日本時間9日、ア・リーグ地区シリーズ第4戦、ナ・リーグ地区シリーズ第3戦が行われました。3戦先取の地区シリーズで、ア・リーグ東地区首位のブルージェイズが同地区2位のヤンキースに2勝1敗で王手をかけます。初回、先制点を決めると、5回に先頭から連打で追加点。さらに7回にネーサン・ルークス選手の走者一掃のタイムリーで点差を広げます。8回に2アウト満塁のピンチを背負いますがレフトフライで切り抜け