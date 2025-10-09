俳優の高橋文哉（24）が主演と企画プロデュースを務める縦型ショートドラマ「この恋は、理想形。エピソードゼロ」が24日から「Pontaパス」と「TELASA」で配信されることが決定した。「エピソードゼロ」は、縦型ショートドラマ配信アプリの「UniReel」などで24日から配信される本編「この恋は、理想形。」（全50話）のプロローグとなる。本編は高校の1学年違いのカップルの純愛を描く物語で、ヒロインは原菜乃華が務める。「