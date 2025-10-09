「アラジン」ブランドのストーブおよび家電などを手がける日本エー・アイ・シー（兵庫県加西市）は、「グラファイトトースター（2枚焼き）」リニューアルモデルを、2025年10月10日に全国の家電量販店およびインターネット通販などで発売する。メッシュ仕様の焼き網、焼き餅も両面をしっかり焼ける0.2秒で発熱する「グラファイトヒータ」を搭載し、短時間に高温で焼き上げることで「外はカリッと、中はモチモチ」のトーストに仕上が