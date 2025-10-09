トヨタ自動車は９日、スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）タイプの電気自動車（ＥＶ）「ｂＺ４Ｘ」を一部改良したと発表した。航続距離を約３割伸ばしたほか、価格を現行モデルより５０万〜７０万円引き下げ、４８０万〜６００万円（税込み）とした。ＥＶはハイブリッド車（ＨＶ）などに比べ航続距離が短いとの懸念があったが、今回の一部改良モデルでは最上級車種の二輪駆動モデルで航続距離が７４６キロに伸びた。搭載する電池の総