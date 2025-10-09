フェラーリのベネデット・ビーニャCEO＝8日、イタリア北部マラネッロ（共同）【マラネッロ共同】イタリアの高級車メーカー、フェラーリのベネデット・ビーニャ最高経営責任者（CEO）は9日までに共同通信の単独インタビューに応じ、2030年に販売する車種のうち電気自動車（EV）の比率を従来目標の半分の20％にすると表明した。EV販売の世界的な鈍化に対応する。エンジン車は40％に倍増させる。イタリア北部マラネッロで取材に答