健大高崎高の石垣元気投手＝8月、甲子園日本高野連と全日本大学野球連盟は9日、プロ入り希望の選手に義務づけた「プロ野球志望届」の提出を締め切り、300人（高校124人、大学176人）が公表された。23日のドラフト会議で指名対象となる。高校生の投手では健大高崎（群馬）の右腕、石垣元気が目玉。150キロ台中盤の直球で春夏の甲子園を沸かせた。大阪桐蔭の森陽樹も150キロ超の速球が持ち味。同じ大阪桐蔭でU―18（18歳以下）ワ