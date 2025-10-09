神戸電子専門学校の学生が「0〜9の中で強いと思う数字」についてアンケートを実施したところ、最も票を集めたのは「7」だった。理由としては「縁起がいいから」「ラッキーセブンだから」といった声が多かったという。しかしながら、なぜ「7」はラッキーと言われているのだろうか。前出のラッキーセブンという言葉の由来には、野球が深く関わっているという。ニッセイ基礎研究所の中村亮一氏の文献には「1885年9月30日のシカゴ