伊豆諸島へ接近する前の台風22号を専門家が上空から撮影し、渦巻き状の台風の目を観測しました。7日と8日に台風22号を上空から撮影した映像。厚い雲を抜けると、見えてくるのは渦巻き状になった台風と、中心に見える「台風の目」です。これは台風や豪雨の勢力を人為的に制御するよう試み、減災を目指すプロジェクトの研究チームが撮影したものです。横浜国立大学 台風科学技術研究センター長・筆保弘徳教授：2050年までに激甚化し