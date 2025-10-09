9日午前、大分県別府市のマンションで、作業をしていた21歳の男性が19メートルの高さから転落し、意識不明の重体となっています。 【写真を見る】マンションで高さ19メートルの足場から転落21歳の男性が意識不明の重体大分・別府市 9日午前9時半ごろ別府市南立石で「足場を組む作業をしていた男性が転落した」と同僚が消防に通報しました。 転落したのは、大分市八幡の豊田海翔さん（21）で、豊田さんは病院に