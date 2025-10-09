横浜スタジアム（資料写真）横浜ＤｅＮＡはクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルステージ（６試合制）に勝ち上がった場合、横浜スタジアムでパブリックビューイングを開催する。期間は１５〜２０日（予備日２１、２２日）。観覧エリアは内野スタンドで入場無料。ＤＢ．スターマンやオフィシャルパフォーマンスチーム「ｄｉａｎａ」、スタジアムＭＣらも登場し、スタンドを盛り上げる。詳細は球団ホームページへ。