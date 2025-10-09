ブルズと2ウェイ契約を結び2年目のNBA挑戦を迎えた河村勇輝photo by Getty Images後編：河村勇輝 NBA2年目の挑戦シカゴ・ブルズと２ウェイ契約を結んだ日本が誇るファンタジスタ、河村勇輝がアメリカで2年目のシーズンをスタートさせる。昨季、メンフィス・グリズリーズの２ウェイ契約選手だった河村はNBAで22試合に出場。田臥勇太、渡邊雄太、八村塁に次ぐ日本人史上４人目のNBAプレーヤーとなり、身長173cmと小柄ながら短い