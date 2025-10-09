Hi-STANDARD／NAMBA69として活動する難波章浩のアーティストブック『難波章浩 AKIHIRO NAMBA -100％ MY LIFE』（リットーミュージック）が、12月9日に発売されることが発表された。【写真】CDショップにゲリラ設置されたHi-STANDARD試聴コーナー新ドラマー・ZAXを迎え再始動を果たしたHi-STANDARD、そしてNAMBA69での活動でも知られるベース＆ボーカリスト難波章浩は、日本のパンクシーンを代表する存在。“パンクヒーロー”と