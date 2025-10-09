石原さとみが『あしたが変わるトリセツショー』（NHK総合／毎週木曜19時30分）のMCに復帰。第2子出産のため番組を休んでいた石原が、10月16日放送回から登場する。収録に臨んだ石原からコメントが到着した。【写真】第2子出産後、『あしたが変わるトリセツショー』のMCに復帰した石原さとみ石原のMC復帰初回となる10月16日放送回のテーマは「スマホとのつきあい方」。MCの石原のほか、柴田英嗣（アンタッチャブル）、横澤夏子