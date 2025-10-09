俳優の北村有起哉と女優の仲間由紀恵が9日、都内で開催された木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』舞台挨拶に、共演の小野花梨、石井杏奈とともに出席。北村は地上波ゴールデン・プライム帯ドラマ初主演ということで、その意気込みを語った。【写真】仲間由紀恵、小野花梨、石井杏奈の姿も！舞台挨拶の様子本作は連続テレビ小説『ひよっこ』（NHK総合）や『最後から二番目の恋』シリーズ（フジテレビ系）で知られる岡田惠和に