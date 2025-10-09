ファーウェイ・ジャパンはスマートウォッチの新モデル「HUAWEI WATCH GT 6」シリーズを発表。21日間持続するロングバッテリーを搭載し、サイクリングやウィンタースポーツ機能を強化しているのが特徴です。プロモデル「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」には本間ゴルフコラボモデルもプレミアム素材を使ったGTシリーズのプロモデル「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」は、ウォッチ径46mmの2モデルをラインアップ。ブラック（フルオロエラストマーベル