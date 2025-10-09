ダンスボーカルグループの新たな登竜門『The Performance Zero』が、今年も熱狂の中で幕を閉じた。5日、東京・Zepp Hanedaにて開催された本イベントは、昨年に続き2回目の開催。来春実施予定の本戦『The Performance』への出演を目指し、6組の注目ダンスボーカルグループが集結した。【ライブ写真】アツい…！『The Performance Zero』に登場した6組のステージショット今年は場内および生配信を通じた観客投票「グッドパフォー