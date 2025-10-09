９日放送のフジテレビ系情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・午後２時４８分）では時事通信社がこの日、映像センター写真部所属の男性カメラマンを厳重注意したことを発表したことを報じた。同カメラマンは７日午後に自民党本部で高市早苗総裁の取材待機中に雑談で「支持率下げてやる」などと話している音声が収録され、インターネット上で拡散されていた。同社によると、男性カメラマンは自民党本部で取材対応