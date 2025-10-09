YouTubeチャンネル「不動産投資で失敗したくない方必見！ポータルサイトの特徴と投資物件の見定め方を徹底解説！」で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、誰もが悩む「家にいながら不動産を探したい時、どのサイトを使えばいいのか」という疑問に徹底的に答えた。「どれが一番いいか、答えを言うと、全部使ってください」と明示し、目的に応じたサイトの使い分けを軸に、投資物件の見定め方を実務目線で語った。