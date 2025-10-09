元日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級王者で、世界王座挑戦経験もある和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。11月24日に行われる那須川天心（帝拳）―井上拓真（大橋）のWBC世界バンタム級王座決定戦を予想した。和気氏は「一つ言えるのは俺、拓真選手と拳を交えてますからね」と切り出した。2021年11月、WBOアジアパンパシフィックスーパーバンタム級王座決定戦で対戦。和気氏1