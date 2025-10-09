YouTubeチャンネル『ポイ活投資チャンネル』が9日に公開した動画「＜悲報＞楽天ギフトカード毎月10日５％還元早くも封鎖」で、毎月10日にミニストップで楽天ギフトカードなどを購入すると最大5％のポイント還元が受けられていたキャンペーンが、突如として明日10月10日から対象外になる旨を詳しく解説した。 動画冒頭で、運営者は「明日10月10日については5%還元対象外となりますので、ミニストップで購入を