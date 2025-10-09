ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」が、10日に開幕する。初のA級昇格へ猛チャージだ。北村寧々（24＝長崎）は前走の地元大村G3オールレディース（9月27日〜10月2日）でデビュー初優の優勝戦進出を果たし田口節子、遠藤エミに続く3着ゴール。今期勝率も5.41をマークするなど、初のA級昇格へ勝負駆けの真っ最中だ（8日現在の推定ボーダーは5.46）。手にした33号機は2連対率こそ30.2％だが、前回使用