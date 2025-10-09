元乃木坂46で女優の白石麻衣（33）が9日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「『MARNIPLAYFULBLOOM（マルニ プレイフル ブルーム）』ポップアップに行ってきました！」と報告した白石。伊勢丹新宿店本館にて開催中のMARNIポップアップに参加したとつづった。「チューリップがインスピレーションとなった新作バッグ『TULIPEA』が可愛かった」と大満足。「フォルムの変化を楽しめるデザインも素敵でした」