国慶節・中秋節連休中、浙江省台州市の観光スポット、臨海古城が提供したＡＩガイドサービス。（瀋陽＝新華社配信）【新華社瀋陽10月9日】「2泊3日の東京旅行のプランを作って。地元で人気のレストランも教えて」。中国瀋陽市に住む陳勇（ちん・ゆう）さんは、国慶節連休の日本旅行の計画にChatGPTを活用した。ガイドブックを調べることもなく、わずか1分足らずで満足のいく旅行プランを作成できた。リアルタイムの航空運賃やホ