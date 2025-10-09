東京空港署の一日署長に就任したプロダンスグループ「dipBATTLES」のメンバーら＝9日午後、羽田空港深刻化する特殊詐欺に対する防犯意識を高めてもらうため、警視庁東京空港署は9日、羽田空港で、若者向けに啓発イベントを開催した。プロダンスグループ「dipBATTLES」が一日署長に就任。メンバーらは警察官と共に、詐欺には国際電話が利用されているなどの手口を紹介して注意を促した。特殊詐欺のターゲットは20〜30代の若