９日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比５０銭円安・ドル高の１ドル＝１５３円０６〜０７銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、２８銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７７円７１〜７５銭で大方の取引を終えた。