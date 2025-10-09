ローマ教皇レオ14世＝8日、バチカン（AP＝共同）【ローマ共同】ローマ教皇レオ14世は9日、共同通信など世界の主要通信社の幹部らとバチカンで面会し「情報への自由なアクセスは社会を支える柱だ。皆で守っていく必要がある」と演説した。面会したのはロイターやAP、イタリアのANSAなど20社以上の通信社幹部ら。デジタル開発での協力を図る団体「MINDSインターナショナル」の会合でローマを訪れていた。レオ14世は5月の教皇選