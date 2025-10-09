９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２２５円６８銭（０・５５％）高の４万１２６１円４８銭となり、今年３月の公表開始後の最高値を更新した。全銘柄のうち１９５銘柄（約５８％）が上昇した。前日にロボット事業で大型買収を発表したソフトバンクグループ株が大幅高となった。また、前日の米ハイテク株の上昇の流れを受け、人工知能（ＡＩ）や半導体関連銘柄を中心に上昇した