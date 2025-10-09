ヤクルトは９日、次期監督に球団ＯＢの池山隆寛氏（５９）が就任すると発表した。１０日に記者会見を行う。池山氏は１９８４年に兵庫・市尼崎高からドラフト２位でヤクルトに入団。豪快なスイングが持ち味の大型内野手で、「ブンブン丸」の愛称で親しまれた。２００２年の引退までヤクルト一筋で通算１７８４試合に出場し、打率２割６分２厘、３０４本塁打、８９８打点の成績を残した。引退後は楽天とヤクルトでコーチを歴任