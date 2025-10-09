茶色く濁った水に漬かった街並み。これは8日、大雨に見舞われたルーマニア南東部にある街の様子です。濁流にのみ込まれ、広い範囲が水没しました。さらに水没した街の一角には、濁流に押し流されたとみられる青い車が放置されていました。まるで川のようになった街。重機の上から捉えた映像では、茶色く濁った水がすさまじい勢いで市街地に流れ込み、目の前の建物は水に漬かった状態です。地元メディアによると、首都ブカレスト周