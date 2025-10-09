◇プロ野球フェニックスリーグ 阪神 2-2 くふうハヤテ(9日、宮崎・アイビー)阪神のヘルナンデス選手が、フェニックスリーグで躍動中。ここまで4試合を終え、3試合でタイムリー含むマルチ安打の活躍を見せています。6日に行われたKBO球団・ハンファとのフェニックスリーグ初戦では、15安打9得点と猛攻を見せた阪神打線。ヘルナンデス選手もこの勢いに乗り、初回に四球で出塁し得点に貢献すると、2回の第2打席ではレフトへのタイムリ