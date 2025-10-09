俳優高橋文哉（24）が主演兼企画プロデュースを務める縦型ショートドラマ「この恋は、理想形。エピソードゼロ」（以下、『エピソードゼロ』）がサブスクリプションサービス「Pontaパス」、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」にて今月24日から配信される。「エピソードゼロ」は、本編となる縦型ショートドラマ「この恋は、理想形。」（全50話予定／10月24日よりショートドラマアプリ「UniReel」ほかで配信開始）のプロロ