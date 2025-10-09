春のセンバツ甲子園につながる高校野球・秋の東北大会は9日から岩手県で試合が行われています。秋田第2代表・金足農業は初戦で快勝し、夏に続く2季連続の甲子園出場へ好スタートです。 山形第2代表の東海大山形と対戦した金足農業は初回に5番、武藤の2点タイムリーヒットで先制し、試合を優位に進めました。投手陣は杉本、斎藤、武藤が相手をヒット3本に抑える完封リレーで快勝です。次は12日、日曜日の準々