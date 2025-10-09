立川志らくが9日、自身のXを更新し、時事通信社の「支持率下げてやる」騒動の対応に苦言した。【画像】「支持率下げてやる」酷すぎる…時事通信社の謝罪文時事通信社は同日、自民党本部で７日午後に行われた高市早苗総裁の取材待機において、「支持率下げてやる」と発言した騒動は、同社の映像センター写真部所属の男性カメラマンの発言であることを確認し、「本人を厳重注意しました」と説明。「男性カメラマンは自民党本部