お笑いコンビのナインティナイン・矢部浩之（53）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（42）が8日、自身のインスタグラムを更新。小学生の息子の運動会の日に作った“愛情にじむ”手作り弁当を披露した。【写真】「手が込んでて、おいしそう」三段重に“おかずぎっしり”な青木裕子の手作り弁当投稿では「お重の運動会お弁当も今年で最後かしら、と思っています」とつづり、三段重に詰められた豪華なお弁当を披露。一の重には