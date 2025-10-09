映画「オオムタアツシの青春」で映画初主演を務めた筧美和子 筧美和子が長編映画初主演を果たした映画「オオムタアツシの青春」が2025年9月26日(金)より公開中だ。本作は、昭和風情が残る福岡県大牟田市を舞台に、人生につまずいた3人の大人たちが、病気を抱えながらも前向きに生きる少女との出会いを通して再生していく姿を描いた人間ドラマ。そんな本作と絡めて、筧に映画の役作りや撮影中のエピソードなどを聞いた。 映画