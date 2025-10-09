ソフトバンク小久保裕紀監督の長男で起業家の小久保直紀さん（28）が9日までに自身のインスタグラムを更新。8日に54歳の誕生日を迎えた小久保監督を祝福する様子を披露した。「親父お誕生日おめでとう！」と書き出すと、「リーグ優勝＆HappyBirthday」と書かれたデザートプレートを手にした小久保監督と自身のショットをアップした。ハッシュタグでは「小久保裕紀」「ソフトバンクホークス」「親子」「日本一」「祈願」と