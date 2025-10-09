ミュージカル女優の木下晴香が９日、東京・大丸東京店で行われたスイーツブランド店「ＰＡＴＩＳＳＥＲＩＥＡＮＮＩＶＥＬ（パティスリーアニヴェル）」（２９日オープン、同所）の発表会に出席した。同店はディズニー作品からインスピレーションを受けたケーキや焼き菓子を発売。アニバーサリーケーキでは、「アラジン」「アナと雪の女王」「白雪姫」「眠れる森の美女」をイメージしたホールケーキを展開する。木下は、