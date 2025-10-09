ＮＨＫＥテレ「おかあさんといっしょ」（月〜土・午前７時４５分）で「第１２代体操のお兄さん」を務めた福尾誠がドラマ出演を報告した。９日にＸ（旧ツイッター）が更新され、「お知らせ」「１０／１０（金）よる１０時放送スタートＴＢＳ系金曜ドラマ『フェイクマミー』第一話にゲスト出演させていただいております」と新連続ドラマの初回に登場することを告知。同ドラマの公式ＳＮＳでも「ドラマ初出演！？いろは