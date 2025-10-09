トヨタ自動車が一部改良して発売した電気自動車「bZ4X」トヨタ自動車は9日、スポーツタイプ多目的車（SUV）の電気自動車（EV）「bZ4X」を一部改良して発売した。希望小売価格は480万円からで、従来モデルと比べて70万円引き下げた。現在の国の補助金を活用すると実質負担は380万円程度から。これまでより購入しやすくして販売拡大を目指す。航続距離は価格が最も安いグレードが544キロと約4％減った一方、最長となった一部グレ