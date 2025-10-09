電動キックボードの講習会で写真に納まる関係者＝2023年、東京都渋谷区電動キックボード大手のLuup（東京）は9日までに、安全対策を強化すると発表した。都道府県警から同社への交通違反に関する情報提供について、現在は警察官が取り締まり時にユーザーの同意を得て行っているが、11月7日からユーザーは事前に同意しなければ利用できなくなる。電動キックボードは、交通手段の多様化などメリットがある一方、一部ユーザーによ