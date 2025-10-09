台風22号について、矢澤剛気象予報士と見ていきます。まず、時間を追って八丈島の様子を見ていきます。9日午前4時ごろの八丈島は、雨が帯のように吹き付け、風も強いのが分かります。午前5時ごろの映像では、撮影場所は変わっていますが、雨はさらに強さを増して、風になびいて降ってきているのが分かります。視界も真っ白です。そして午前5時24分に最大瞬間風速54.7メートルを観測しました。宮司愛海キャスター：矢澤さん、この時