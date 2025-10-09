【あす10日（金）全国天気】○ポイント・全国的におだやか・東日本や東北は雲が多め・台風23号で大東島地方は大荒れか・八重山に熱中症警戒アラートあす10日（金）は、台風22号がさらに日本の東へ遠ざかり、おだやかに晴れる所が多いでしょう。ただ朝鮮半島付近にのびてくる前線の影響もあり、北陸や東北などは、雲が広がりそうです。また台風23号が大東島地方に接近する見込みで、強い雨や強い風、高波などに、十分な注意が必要で