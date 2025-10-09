メーガン妃はジャムを手作りする写真をインスタグラムに新たに投稿したものの道具を逆さまに使っており、王室ファンの嘲笑を浴びている。英紙デーリー・メールが９日、報じた。メーガン妃のブランド「アズ・エヴァー」は先週末にソーヴィニヨン・ブランの白ワインやアプリコットスプレッド、オレンジマーマレードなどの新商品をひっそりと発売した。新しい商品の発売に合わせて、メーガン妃はカリフォルニア州モンテシト