名古屋市千種区の「HoshiFuru」は、アンティーク調の空間が魅力のティラミス専門店。抹茶やストロベリーなど6種類を展開し、エスプレッソのほろ苦さと和の味わいが調和。夜10時まで営業し、大人がゆったり楽しめる“夜カフェスイーツ”として人気を集めています。 ■夜10時まで営業…アンティーク空間の“ティラミス専門店” アンティーク調の落ち着いた空間が広がる、名古屋市千種区