韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「숙제（スクッチェ）」の意味は？「숙제（スクッチェ）」という言葉を聞いたことはありますか？夏休みの最後までため込む人が続出する物です。いったい、「숙제（スクッチェ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「宿