資料デニム 国産ジーンズ発祥の街、岡山県倉敷市児島で2025年11月8日と9日、「JAPAN DENIM DAYS」が開催されます。 会場のＪＲ児島駅前西口広場では、青空の下、デニム職人が目の前で縫製を行い、オリジナルジーンズに仕上げてくれます。好みの生地を組み合わせてトートバッグに加工したり、デニムストラップを製作したりするブースもあり、さまざまなワークショップが体験できます。