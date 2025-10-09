通勤や通学で自転車に乗る時にヘルメットを着用するなど交通安全を呼びかけるキャンペーンが9日、山形大学前などで行われました。「おはようございます」「校内自転車降りてお願いします」この運動は、自転車を利用する高校生や大学生に歩道での自転車の押し歩きなどを呼びかけることで、地域の交通安全につなげようと市内の交通安全推進協議会が10年以上前から行っているものです。キャンペーンでは交通安全協会や学